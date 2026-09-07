Saxa, al via le attività propedeutiche alla ricerca di acquirenti da parte della liquidazione giudiziale

Mimit conferma piena collaborazione per una soluzione industriale che tuteli know how e occupazione

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Palazzo Piacentini il primo incontro del tavolo sulla vertenza del Gruppo Saxa dopo l'avvio della liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Roma. Nel corso del confronto i curatori hanno aggiornato le parti sociali e gli enti territoriali sull'attività svolta dal momento della nomina, avvenuta a fine luglio, riferendo che ci si è adoperati fin da subito per tutelare il patrimonio industriale e occupazionale del Gruppo, prendendo atto di manifestazioni di interesse non vincolanti in grado di salvaguardare entrambi gli aspetti.



Nel corso dell'incontro è stato illustrato come siano state disposte approfondite perizie sul valore degli asset aziendali, che dovranno essere depositate in Tribunale e serviranno per la predisposizione dei bandi per la raccolta di offerte di acquisto. Sono inoltre in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti per il rinnovo degli ammortizzatori sociali.



Il Mimit ha ribadito l'impegno a favorire una prospettiva industriale per il Gruppo, mettendo a disposizione tutti gli strumenti utili a sostenere manifestazioni di interesse capaci di garantire la continuità produttiva, la salvaguardia occupazionale e la tutela del know how aziendale.



Una nuova riunione del tavolo per il prossimo 25 novembre.

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