BFF Bank, rumours di trattative con PIMCO e altri investitori per una cartolarizzazione da 1,2 miliardi

(Teleborsa) - BFF Bank sarebbe in trattative con alcuni investitori, tra i quali PIMCO e Pollen Street Capital, per la cessione delle quote più rischiose di un pacchetto di crediti deteriorati da 1,2 miliardi di euro che l'istituto intende vendere per rafforzare il proprio capitale.



E' quanto riporta Bloomberg specificando che BFF sta ancora definendo la struttura della cartolarizzazione, che include le sue più vecchie esposizioni non performanti verso enti del settore pubblico, e che le tranche junior potrebbero essere vendute a diversi acquirenti. Tra i soggetti interessati vi sarebbero anche Fortress Investment Group, Davidson Kempner Capital Management e Cerberus Capital Management.



Sebbene la cessione avverrà probabilmente a un prezzo inferiore al valore contabile dei prestiti, - sempre secondo rumour - si prevede che rafforzerà i coefficienti patrimoniali della banca, con l'aspettativa di raggiungere un accordo con gli acquirenti entro i primi di novembre.

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