Milano 17:35
51.792 -0,24%
Nasdaq 21:19
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Dow Jones 21:19
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Ordini industria USA (MoM) in luglio

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Ordini industria USA (MoM) in luglio
USA, Ordini industria in luglio su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era +0,7%).
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