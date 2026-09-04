Milano 10:46
52.015 -0,44%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
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Londra 10:46
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Francoforte 10:46
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Germania, Ordini industria (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Ordini industria (MoM) in luglio
Germania, Ordini industria in luglio su base mensile (MoM) +2,5%, in calo rispetto al precedente +3,7% (la previsione era +0,3%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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