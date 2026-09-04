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Germania, Ordini industria (MoM) in luglio
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04 settembre 2026 - 09.00
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Ordini industria in luglio su base mensile (MoM) +2,5%
, in calo rispetto al precedente +3,7% (la previsione era +0,3%).
(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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