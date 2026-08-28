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Fatturato industria Italia (MoM) in giugno
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28 agosto 2026 - 10.20
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Fatturato industria in giugno su base mensile (MoM) -1%
, in calo rispetto al precedente +0,5%.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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