Milano 12:39
52.711 +0,85%
Nasdaq 27-ago
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Dow Jones 27-ago
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Fatturato industria Italia (MoM) in giugno

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Fatturato industria Italia (MoM) in giugno
Italia, Fatturato industria in giugno su base mensile (MoM) -1%, in calo rispetto al precedente +0,5%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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