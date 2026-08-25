SAFE, Bruxelles: dall'Italia rassicurazioni sull'utilizzo dei prestiti, confronto in corso

(Teleborsa) - Il confronto tra Bruxelles e Roma sul prestito europeo per la difesa SAFE procede nella direzione indicata dalla Commissione europea. L'esecutivo Ue ha ricevuto dall'Italia rassicurazioni sia sull'entità delle risorse che il governo intende utilizzare sia sui tempi della comunicazione definitiva.



A riferirlo è stato il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier, spiegando che non è ancora possibile indicare l'importo finale perché l'accordo di prestito con l'Italia deve essere ancora firmato. A Roma sono stati assegnati 14,9 miliardi di euro nell'ambito del programma SAFE.



Secondo Regnier, l'Italia ha assicurato che comunicherà per tempo l'eventuale quota delle risorse che non intenderà utilizzare, consentendo così alla Commissione di procedere rapidamente alla riallocazione dei fondi eventualmente disponibili verso altri Stati membri.



Bruxelles non conferma quindi le indiscrezioni secondo cui la richiesta italiana potrebbe fermarsi a circa 6 miliardi di euro. Il portavoce ha sottolineato invece di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che Roma utilizzerà una larga maggioranza del prestito assegnato.



Regnier ha inoltre evidenziato il ruolo dell'industria italiana della difesa nel progetto europeo, ribadendo che l'Italia resta pienamente coinvolta nell'iniziativa. Anche nell'ipotesi di un utilizzo inferiore all'intera somma assegnata, ha spiegato, le risorse non andrebbero perse ma potrebbero essere riassegnate ad altri Paesi che ne abbiano maggiore necessità.

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