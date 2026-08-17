Aston Martin presenta supercar da 1,5 milioni di sterline

(Teleborsa) - Aston Martin ha svelato una nuova supercar per collezionisti facoltosi.



Venerdì, durante la Monterey Car Week in California, il costruttore britannico ha presentato la Valen, la sua più potente auto sportiva a motore anteriore. Dotata di un motore V12 biturbo da 5,2 litri, il nuovo modello è in grado di raggiungere i 100 km/h in 3 secondi e una velocità massima di 344 km/h.



Ne saranno prodotti solo 150 esemplari. Secondo un portavoce dell'azienda, - si legge su Bloomberg - il prezzo dell'auto si aggirerà intorno a 1,5 milioni di sterline (2 milioni di dollari).



Nel secondo trimestre, le vendite dei modelli di fascia ultra-elevata di Aston Martin, che l'azienda definisce "speciali", sono balzate a 122 unità rispetto alle sole quattro dell'anno precedente, grazie a veicoli come la Valhalla da 1 milione di dollari. Ciò ha contribuito a un aumento del fatturato del 62%, raggiungendo i 358 milioni di sterline nel periodo. Ciononostante, l'azienda ha registrato una perdita ante imposte di 89 milioni di sterline.

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