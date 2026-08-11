Enel, acquistate 1.429.000 azioni proprie nella prima settimana di buyback

(Teleborsa) - Enel ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 agosto 2026, complessivamente 1.429.000 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, a un prezzo medio ponderato di 9,9617 euro per azione, per un controvalore pari a 14.235.202,500 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback avviato il 30 luglio 2026, a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2026.



Dall'avvio del programma, Enel ha acquistato complessivamente 1.429.000 azioni, pari allo 0,0141% del capitale.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, al 7 agosto la società detiene complessivamente 244.845.292 azioni proprie, pari al 2,4083% del capitale sociale.



In Borsa, giornata fiacca per il gruppo energetico , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,91%

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