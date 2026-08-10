CIR, azioni proprie al 9,71% del capitale sociale
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 2026, ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 7 agosto 2026, complessivamente 405.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7210 euro, per un controvalore pari a 292.003,00 euro.
Al 10 agosto, CIR possiede un totale di 88.974.894 azioni proprie, pari al 9,71% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
Sul listino milanese, debole la giornata per la holding finanziaria, che porta a casa un calo dello 0,28%.
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