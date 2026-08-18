Fine Foods, acquisti di azioni proprie per 209 mila euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, tra il 10 e il 14 agosto 2026, complessivamente 24.503 azioni proprie sul mercato a un prezzo medio ponderato di 8,5306 euro per azione e per un controvalore pari a 209.026,29 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 14 agosto 2026 il produttore italiano di integratori alimentari detiene complessivamente 3.015.870 azioni proprie, pari all'11,7991% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, Fine Foods registra una flessione dello 0,47% rispetto alla vigilia e si attesta a 8,56 euro.

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