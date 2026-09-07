Fine Foods, azioni proprie al 12% del capitale sociale

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals ha comunicato di aver acquistato, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2026, complessivamente 18.000 azioni proprie sul mercato a un prezzo medio ponderato di 8,5580 euro per azione e per un controvalore pari a 154.044,01 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 15 aprile 2026.



A seguito degli acquisti effettuati, al 4 settembre il produttore italiano di integratori alimentari detiene complessivamente 3.072.453 azioni proprie, pari all'12,0205% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, appiattita la performance di Fine Foods , con i prezzi allineati a 8,22 euro.





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