Azimut, acquistate azioni proprie per oltre 17,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 31 agosto e il 4 settembre 2026, complessivamente 446.685 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 38,6157 euro per azione, per un controvalore pari a 17.249.039,86 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito della prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 e del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2026.



Al 4 settembre, considerando anche le azioni proprie già in portafoglio, Azimut Holding detiene un totale di 2.209.258 azioni proprie, pari all'1,5422% del capitale sociale.



Intanto, in Borsa, la società di servizi finanziari registra una flessione dello 0,41% rispetto alla vigilia e si attesta a 39,07 euro.

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