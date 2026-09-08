B.F., CdA approva politica sui dividendi di medio-lungo periodo (almeno 50% dell'utile)

(Teleborsa) - Il CdA di B.F. , holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha approvato una politica sui dividendi di medio-lungo periodo che prevede, per ciascun esercizio sociale, di distribuire agli azionisti un dividendo annuo non inferiore al 50% dell'utile distribuibile eventualmente conseguito nell'esercizio di riferimento e risultante dal bilancio annuale di esercizio della società e, in attuazione della politica sui dividendi, di sottoporre annualmente all'assemblea la proposta di distribuzione del dividendo in misura almeno pari alla suddetta percentuale e, se consentito dalle esigenze di cassa della società, in misura pari all'ammontare massimo dell'utile distribuibile eventualmente conseguito nell'esercizio di riferimento e risultante dal bilancio annuale di esercizio.

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