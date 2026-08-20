Samsung e SK Hynix pronte a restituire decine di miliardi di dollari agli azionisti

(Teleborsa) - La sudcoreana Samsung Electronics si starebbe preparando a presentare un pacchetto di remunerazione degli azionisti del valore di oltre 100 trilioni di won (72 miliardi di dollari), potenzialmente il più grande esborso di questo tipo da parte di un’azienda della Corea del Sud, come riportato giovedì da MoneyToday, citando fonti del settore.



La società prevede di convocare il Cda entro fine agosto per approvare misure che includono dividendi straordinari in contanti, con il programma che dovrebbe essere finanziato principalmente attraverso il 50% del free cash flow.



La notizia arriva il giorno dopo che la connazionale SK Hynix ha annunciato un programma di riacquisto e cancellazione di azioni proprie da 40.000 miliardi di won (28,6 miliardi di dollari), pari al 3,3% del capitale. La società ha anche dichiarato di voler distribuire agli azionisti almeno il 50% del free cash flow cumulato fino al 2027.







Condividi

```