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Tecma Solutions, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 6 milioni di euro

Finanza
Tecma Solutions, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 6 milioni di euro
(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di Tecma Solutions, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha conferito la delega al CdA per aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un importo complessivo massimo pari a 6 milioni di euro; inoltre, ha conferito la delega al CdA per emettere azioni ordinarie prive di valore nominale per un numero massimo pari a 3 milioni, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'eventuale emissione di warrant.
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