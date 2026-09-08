Tecma Solutions, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 6 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di Tecma Solutions , Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, ha conferito la delega al CdA per aumentare il capitale sociale, in una o più tranche, per un importo complessivo massimo pari a 6 milioni di euro; inoltre, ha conferito la delega al CdA per emettere azioni ordinarie prive di valore nominale per un numero massimo pari a 3 milioni, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'eventuale emissione di warrant.

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