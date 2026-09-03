Sanlorenzo, ricavi netti nuovo +3,8% e utile netto +5,4% nel primo semestre, guidance 2026 confermata

(Teleborsa) - Sanlorenzo ha registrato nel primo semestre 2026 ricavi netti nuovo a 471,3 milioni, in crescita del 3,8% rispetto a 454,1 milioni del corrispondente periodo 2025. La crescita - spiega la società - è sostenuta principalmente dalla Divisione Superyacht e da un mix geografico significativamente più diversificato.



L'EBITDA si è attestato a 83,5 milioni, in aumento del 3,7% e con un margine sui ricavi netti nuovo al 17,7%, stabile rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.



L'EBIT è stato pari a 62,2 milioni, in crescita del 3,9%, e con un'incidenza sui ricavi netti nuovo invariata al 13,2%.



Il Risultato Netto di Gruppo si attesta a 49,1 milioni, in progresso del 5,4%, con una marginalità a doppia cifra sui ricavi netti nuovo pari al 10,4%, rispetto al 10,3% del periodo comparativo. La crescita beneficia inoltre del miglioramento del saldo complessivo delle componenti finanziarie, grazie alla riduzione degli oneri finanziari netti e alle rettifiche positive di valore delle attività finanziarie.



Dal lato patrimoniale, la Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 evidenzia una cassa netta pari a 49,4 milioni, rispetto a una cassa netta di 20,1 milioni al 31 dicembre 2025 e a un indebitamento finanziario netto di 8,3 milioni al 30 giugno 2025. Il miglioramento, pari a 29,3 milioni rispetto alla fine dell'esercizio e a 57,7 milioni su base annua, è stato conseguito dopo il pagamento di dividendi per 37,0 milioni nel semestre.



Il Backlog Lordo al 30 giugno 2026 è pari a 1.498,9 milioni, in crescita del 4,1% rispetto a 1.439,3 milioni al 30 giugno 2025. Il Backlog Netto, ossia i ricavi ancora da realizzare su contratti già acquisiti, raggiunge 1.027,6 milioni, in crescita del 4,3% rispetto a 985,2 milioni al 30 giugno 2025.



La Raccolta Ordini del primo semestre 2026 si attesta a 496,4 milioni, in crescita del 18,3% rispetto a 419,5 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un book-to-bill superiore a 1x.



Il Gruppo conferma la Guidance 2026, che prevede Ricavi Netti Nuovo compresi tra 980 milioni e 1.020 milioni, EBITDA tra 180 milioni e 192 milioni, EBIT tra 140 milioni e 147 milioni e Risultato Netto di Gruppo tra 108 milioni e 114 milioni. Restano inoltre confermati gli obiettivi del Business Plan al 2028, che prevedono una crescita dei Ricavi Netti Nuovo pari a un CAGR almeno del 6%, un EBITDA Margin almeno pari al 19,0% e un Margine EBIT almeno pari al 14,5%.

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