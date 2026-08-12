USA, Trump punta al terzo mandato? E su Hormuz: "Lo controlliamo noi"

(Teleborsa) - "Mi chiedono se correrò nel 2028 ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa". Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla costituzione americana





"Mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea", ha detto il tycoon che ha aggiunto: "Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo Stretto di Hormuz, non loro". L'Iran "non diventerà il bullo del Medio Oriente", ha precisato.



Quanto alla rocambolesca fuga dal vertice della Nato in Turchia a luglio, il presidente americano ha commentato: "Ricevo molte minacce. Molte minacce di cui non siete a conoscenza. Chiunque abbia un ruolo di peso deve affrontare molte minacce. Chi non conta nulla non viene minacciato. Credo di essere il bersaglio principale", ha aggiunto. "Dipende esclusivamente dal Secret Service. Io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare", ha aggiunto al suo arrivo a Washington dall'Ohio.



Nell'occasione, i servizi di intelligence Usa, avevano ritenuto credibili le minacce dell'Iran di assassinio e di possibile attacco all'aereo presidenziale, tanto da consigliare un brusco cambio dei piani per il ritorno negli Stati Uniti. Trump è partito con un volo militare segreto, mentre la Casa Bianca ha dichiarato che stava viaggiando a bordo dell'Air Force One: il tycoon è salito prima a bordo del vecchio jumbo con livrea celeste sotto gli occhi delle telecamere, rilasciando le immancabili dichiarazioni, per poi essere trasferito in gran segreto poco dopo su un aereo più piccolo, un C-32A militare, grazie al transito in un container per il catering aeroportuale

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