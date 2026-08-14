Bombardier, Moody's alza il rating a Ba2 con outlook positivo

(Teleborsa) - Moody's ha alzato il rating di Bombardier a Ba2 da Ba3. L'outlook di Bombardier è stato mantenuto positivo.



"L'alzamento del rating riflette i continui progressi di Bombardier nella riduzione della leva finanziaria attraverso una solida generazione di flussi di cassa, trainata dal miglioramento dei margini e dalla crescita dei ricavi, in particolare nei settori dell'aftermarket e della difesa", ha dichiarato Will Gu, Lead Analyst di Moody's sulla società.

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