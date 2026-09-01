Shein crolla a Hong Kong nel giorno del debutto

(Teleborsa) - Le azioni Shein, la big cinese del commercio online, scivolano a Hong Kong nel giorno del debutto, registrando un ribasso di circa il 4% dopo aver sforato anche il 10% di ribasso. Il titolo è stato scambiato infatti a 46,62 dollari di Hong Kong contro un prezzi di riferimento dell'IPO di 48,56 HK$.



A pesare sull'esordio del titolo in borsa concorrono le preoccupazioni degli investitori per i rischi normativi e per l'impatto delle battute d'arresto che hanno tardato a lungo la quotazione, contribuendo ad un drastico calo della valutazione dell'azienda. Shein ha rinviato per molto tempo l'IPO, penalizzata dalle modifiche tariffarie e doganali di Stati Uniti ed Europa.



La big cinese dell'eCommerce di abbigliamento ed articoli per la casa aveva già tentato senza successo l'esordio a New York e Londra, due piazze che aveva scelto per sottolineare il suo standing di azienda di respiro globale, poi si era riappropriata della sua eredità cinese, scegliendo di sbarcare ad Hong Kong, dopo un lungo iter durato quattro anni.

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