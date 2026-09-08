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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,14%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.317,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,14%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 8.317,98 punti.
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