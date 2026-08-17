L'UE mobilita risorse per belgio e Spagna a supporto della lotta agli incendi

(Teleborsa) - L'UE ha offerto assistenza a Belgio e Spagna a seguito della richiesta di attivazione del meccanismo europeo di Protezione Civile (UCPM) nella lotta contro gli incendi, che continuano a devastare diverse zone del Continente.



In Belgio sono stati inviati due aerei della flotta antincendio dell'UE (rescEU) dalla Svezia, insieme a due elicotteri dai Paesi Bassi, due dalla Norvegia e due dalla Germania, a supporto dei vigili del fuoco locali impegnati a domare le fiamme nelle Hautes Fagnes. Ad oggi, sono andati in fumo oltre 3.000 ettari.



In Spagna, 104 vigili del fuoco a terra con 36 veicoli provenienti dalla Francia sono giunti in aiuto dei vigili del fuoco spagnoli nella regione dell'Aragona, dove sono già bruciati quasi 16.000 ettari.



L'UE sta inoltre fornendo un supporto ai servizi di emergenza anche attraverso la mappatura satellitare del sistema Copernicus, che è stato attivato per gli incendi boschivi in ??Belgio, Spagna, Grecia, Germania, Montenegro, Albania, Francia, Serbia e Italia e fornisce mappe rapide per aiutare le autorità a valutare le aree colpite ed organizzare le risposte.



"Nessun Paese dovrebbe affrontare gli incendi boschivi da solo. Attraverso il nostro Meccanismo di protezione civile, l'Europa sta inviando rapidamente aerei, elicotteri e vigili del fuoco dove sono più necessari", ha affermato la Commissaria per la gestione delle crisi Hadja Lahbib.



La stagione degli incendi boschivi del 2026 si sta già rivelando eccezionalmente grave. Alla fine di luglio, la superficie bruciata era già due volte e mezzo superiore alla media europea. Attraverso l'UCPM, gli Stati europei possono attingere ad un bacino molto più ampio di vigili del fuoco, velivoli e altri mezzi di emergenza quando le risorse nazionali sono sotto pressione. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea è al centro di questo sistema: riceve le richieste di assistenza, coordina i mezzi messi a disposizione dagli Stati partecipanti e supporta l'impiego delle capacità offerte. La Commissione cofinanzia anche gli interventi.

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