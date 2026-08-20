Fincantieri, nuovo ordine da Viking per due navi da crociera

(Teleborsa) - Fincantieri annuncia con Viking la firma dei contratti per la costruzione di due nuove navi da crociera, a seguito dell'esercizio delle opzioni concesse e comunicate nell'aprile 2025.



Le nuove unità - si legge in una nota - saranno costruite presso il cantiere di Ancona con consegne previste nel 2032, con un valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, definito "grande". Per Fincantieri, un accordo "grande" nel comparto crocieristico ha un valore compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro.



Le nuove navi si collocheranno nel segmento delle unità da crociera di piccole dimensioni e avranno una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, con una capacità di 998 passeggeri ospitati in 499 cabine. Saranno realizzate nel rispetto delle più recenti normative ambientali e dei più avanzati standard di navigazione e sicurezza.



Questo nuovo ordine fa seguito ai contratti annunciati nei mesi scorsi per la costruzione di due navi da crociera expedition destinate a Viking e rafforza ulteriormente una partnership che comprende oggi un totale di 28 navi.

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