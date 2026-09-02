Sparkle e Hellas Sat realizzano primo collegamento satellitare "quantum-safe" in Grecia

(Teleborsa) - Sparkle ed Hellas Sat, operatore satellitare di riferimento per la Grecia, annunciano la realizzazione del primo collegamento satellitare quantum-safe tra Grecia e Cipro. Dopo aver validato una connessione IPsec quantum-safe tra due data center in Grecia, i due operatori hanno ora esteso la protezione quantistica a un collegamento satellitare attivo che unisce il data center di Sparkle ad Atene con l’infrastruttura di Hellas Sat a Cipro.



Il percorso satellitare copre circa 72.000 chilometri, compresi l’uplink da Cipro al satellite geostazionario e il downlink verso la Grecia.



La soluzione Quantum Safe Interconnect (QSI) di Sparkle protegge i dati sensibili dagli attacchi del tipo "store now, decrypt later" e dalle future minacce legate alla tecnologia quantistica, grazie a un sistema di distribuzione quantum-safe delle chiavi crittografiche e alla loro rotazione automatica. Trattandosi di una soluzione basata su software, QSI si integra perfettamente con le infrastrutture di rete e di sicurezza esistenti.



"L’estensione di QSI alla connettività satellitare con Hellas Sat rappresenta un passo concreto nell’evoluzione del nostro portafoglio di soluzioni quantum-safe. Dimostra che QSI può essere implementato in modo coerente su diversi livelli di rete, domini e ambienti operativi, aprendo nuove opportunità per proteggere le comunicazioni dei clienti che richiedono una connettività sicura e resiliente in contesti geograficamente distribuiti", spiega Antonella Sanguineti, Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions di Sparkle.



Constantinos Kassianides, Director, Ground Operations di Hellas Sat, parla di "un’importante tappa nella nostra collaborazione con Sparkle", che permetterà la commercializzazione di servizi satellitari quantum-safe per clienti aziendali che operano in sedi distribuite, remote e mission-critical.







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