Equita, stagione trimestrali positiva: utili attesi +15%/+8% nel 2026/27

Energia miglior settore per revisioni al rialzo, Industriali il più debole.

(Teleborsa) - È un bilancio positivo quello della stagione delle trimestrali di luglio-agosto. Il Team di Ricerca di Equita, analizzando i conti di oltre 110 società coperte, ha rivisto al rialzo le stime di utile 2026/27 del +3%/+1% per l'intera coverage, con revisioni più contenute per la sola Italia (+1%/0%), ma comunque coerenti con "un numero di revisioni al rialzo superiore a quelle al ribasso e da relativamente poche delusioni diffuse".



Tra i settori, l'Energia è stata la principale fonte di revisioni positive (+6%/+1%, +19%/+7% includendo la coverage estera), grazie a un contesto di raffinazione più favorevole. Bene anche Finanziari (+2%/+2%) e Consumer (+4%/+1%), mentre gli Industriali hanno registrato la revisione più negativa (-6%/-6%), dato fortemente distorto da Stellantis e STM: al netto dei due titoli, la revisione risulta positiva (+2%/+2%), con segnali forti di domanda dal cluster AI/data center ed elettrificazione.



Dopo le revisioni, la crescita degli utili attesa resta robusta: +15%/+8% per l'intera coverage nel 2026/2027, +16%/+9% per l'Italia. Il FTSE MIB è atteso in crescita del +17%/+9%, il paniere delle small-mid cap del +7%/+10%.



Equita ha inoltre individuato sette titoli ritenuti "da comprare secondo il mercato, ma non ancora premiati in Borsa" dopo la stagione dei conti: Campari , Carel , Fincantieri , Fiera Milano , Leonardo , Technogym e Technoprobe .



Sul fronte del mercato, nell'ultimo anno il FTSE Italia All Share ha guadagnato il 21,1% e il FTSE MIB il 22,4%, pur cedendo entrambi l'1,3% nell'ultimo mese di rilevazione.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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