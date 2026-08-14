Chiusura perlopiù debole in Europa, tiene solo Francoforte

(Teleborsa) - Chiusura perlopiù debole per le borse europee dove tiene solo Francoforte. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'S&P-500, arretrando dal nuovo record di ieri.
Gli investitori restano intenti a valutare le indicazioni provenienti dall'agenda macroeconomica
che dovrebbero fornire nuovi spunti utili a prevedere le prossime mosse della Federal Reserve. Si consolida intanto l'aspettativa secondo cui la banca centrale americana manterrà i tassi invariati a settembre.
A seguito dei dati incoraggianti sull'inflazione e sui prezzi alla produzione USA emersi nei giorni scorsi, le vendite al dettaglio
statunitensi, diffuse oggi, hanno registrato un calo inaspettato a luglio
, dopo i recenti forti aumenti alimentati dagli ingenti rimborsi fiscali (-0,6% su mese a luglio
, dopo un aumento non rivisto dello 0,2% a giugno e contro attese per un leggero aumento dello 0,1%). Una inattesa debolezza della spesa dei consumatori che dovrebbe quindi portare la Fed a evitare
, almeno per il momento, ritocchi al costo del denaro.
Sullo sfondo, restano monitorate le tensioni geopolitiche
dopo le parole del Segretario al Tesoro Scott Bessent
, il quale ha minacciato che gli Stati Uniti annunceranno presto misure economiche senza precedenti contro l'Iran, nell'ambito di una "doppia offensiva
" che include il mantenimento del blocco dei porti della repubblica islamica.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,46%. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.388,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,51%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +77 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,97%. Tra i listini europei
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,53%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,21%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,16%.
Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 56.252 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,48%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+0,72%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+3,20%), Amplifon
(+2,48%), Campari
(+1,17%) e Unipol
(+1,16%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Prysmian
, che ha chiuso a -2,03%. Enel
scende del 2,00%.
Calo deciso per STMicroelectronics
, che segna un -1,94%.
Giornata fiacca per Italgas
, che segna un calo dello 0,32%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+3,08%), Reply
(+2,20%), MARR
(+2,05%) e Technoprobe
(+2,01%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Safilo
, che ha archiviato la seduta a -3,50%.
Sotto pressione Philogen
, con un forte ribasso del 2,51%.
Soffre Alerion Clean Power
, che evidenzia una perdita dell'1,95%.
Piccola perdita per Danieli
, che scambia con un -1,22%.