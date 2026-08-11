ICOP, promozione a Buy da Equita. Target price fino a 42 euro con Trevi

(Teleborsa) - Equita ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, sostenendo che il nuovo piano 2026-29, i solidi risultati del primo semestre 2026 e la proposta di fusione con Trevi rafforzano in modo significativo l'equity story.



Il prezzo obiettivo è stato incrementato a 37 euro per azione (17,5x P/E e 13x EV/EBIT nel 2027E) da 34,5 euro per azione, il che implica un potenziale di upside di circa il 37% sul prezzo attuale.



Su base stand-alone, Equita prevede un CAGR dell'EPS 2025-29 del 26%. Il successo dell'offerta pubblica di scambio interamente in azioni su Trevi creerebbe il quarto specialista globale di ingegneria sotterranea. Nel periodo 2027-2029, viene stimato che l'entità combinata realizzerà un CAGR dell'EPS rettificato di circa il 28% con una solida struttura finanziaria (NFP/EBITDA di 0,7x nel 2027 e liquidità netta entro il 2029).



Equita stima un prezzo obiettivo per ICOP/Trevi fino a 42 euro per azione (11,5x P/E e 8,0x EV/EBIT nel 2029 con sinergie). Ai prezzi attuali, ICOP/Trevi viene scambiata a 7,4x P/E e 4,5x EV/EBIT nello scenario 2029, il che implica sconti significativi rispetto ai multipli corrispondenti di Keller , pari a 10x e 8x. Equita ritiene che questo divario sia ingiustificato e che ICOP/Trevi meriti di essere scambiata in linea con Keller.

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