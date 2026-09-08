Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V , che sta segnando un calo del 2,14%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 58,68 Euro. Supporto visto a quota 55,93. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 61,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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