Londra: rosso per Halma

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che passa di mano con un calo del 2,08%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Halma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Halma mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 37,21 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 36,45. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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