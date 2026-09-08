Novartis, altra giornata pesante a Zurigo dopo nuovi dati clinici deludenti

(Teleborsa) - Altra giornata pesante per Novartis
che, al momento, segna un crollo di oltre il 9% a Zurigo
, dopo aver annunciato che il farmaco del-desiran
, potenzialmente utile per il trattamento di una forma di distrofia degenerativa muscolare, non ha fornito dati soddisfacenti in uno studio di fase avanzata.
Il colosso svizzero ha dichiarato che analizzerà i risultati completi della sperimentazione e consulterà le autorità regolatorie prima di decidere se e come continuare lo sviluppo di del-desiran, dopo che il farmaco ha mostrato alcune evidenze di attività clinica.
Questa battuta d'arresto nei test di Novartis si aggiunge alla decisione, nei giorni scorsi, da parte dell'azienda, di interrompere le sperimentazioni su una terapia cellulare
per le malattie autoimmuni dopo la morte di tre pazienti, e alla notizia che il farmaco per il cuore pelacarsen non ha superato la fase finale
. Sono invece emersi risultati positivi da un trattamento sperimentale per la sclerosi multipla.