USA, apertura cantieri di luglio -12,4%, permessi edilizi +5%

(Teleborsa) - Giungono nuovamente dati contrastanti a luglio dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono calati del 12,4%, attestandosi a 1,239 milioni di unità, dopo il +19% registrato a giugno. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri aperti a 1,34 milioni.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno invece registrato, nello stesso periodo, un aumento del 5% a 1,443 milioni di unità, dopo il -2,6% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un dato sostanzialmente stabile a 1,37 milioni.

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