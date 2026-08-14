S&P 500 poco mosso in avvio dopo nuovi record, verso terza settimana in rialzo

La seduta

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street, dopo che ieri l'indice di riferimento S&P 500 ha chiuso a un livello record in scia a dati contenuti sull'inflazione e sui prezzi alla produzione che hanno attenuato i timori di un rialzo dei tassi di interesse a settembre da parte della Federal Reserve.



Resta alta l'attenzione sul fronte geopolitico, con il transito attraverso lo Stretto di Hormuz che è quasi bloccato dopo l'attacco a due navi e la dichiarazione degli Stati Uniti di poter mantenere un blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha anche detto che gli USA applicheranno "misure mai viste prima nella storia dell'isolamento economico di un paese".



Tra i dati macroeconomici, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato un calo inaspettato a luglio, dopo i recenti forti aumenti alimentati dagli ingenti rimborsi fiscali (-0,6% su mese a luglio, dopo un aumento non rivisto dello 0,2% a giugno e contro attese per un leggero aumento dello 0,1%).



Tra le notizie societarie, Applied Materials ha previsto ricavi per il quarto trimestre superiori alle stime degli analisti, mentre Reddit entrerà nell'indice S&P 500 a partire dal 18 agosto.



Per quanto riguarda le dichiarazioni dei banchieri centrali, Austan Goolsbee (Fed di Chicago) ha dichiarato che gli ultimi dati sull'inflazione statunitense sono stati "leggermente migliori" e che si è detto fiducioso che l'inflazione possa continuare a migliorare; Beth Hammack (Fed di Cleveland) a ribadito la sua convinzione che sia necessario un aumento dei tassi di interesse e ha affermato che la Fed deve agire ora per tenere sotto controllo l'inflazione. In giornata sono attesi commenti dalla presidente ad interim della Federal Reserve di Atlanta, Cheryl Venable.



Sul fronte commerciale, il presidente Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi sulle importazioni di droni e componenti, sostenendo che il Paese è "troppo dipendente" dai fornitori esteri. Le misure prevedono dazi del 100% sui droni di grandi dimensioni, del 25% su quelli più piccoli, del 15% su droni e componenti provenienti da UE, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Taiwan e Liechtenstein e del 10% sulle importazioni dal Regno Unito.



Guardando ai principali indici di Wall Street, il Dow Jones si attesta a 53.792 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l' S&P-500 , che rimane a 7.803 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,15%); con analoga direzione, pressoché invariato l' S&P 100 (+0,01%).

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