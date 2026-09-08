Listini europei deboli in attesa di nuovi spunti mentre il greggio sale ancora

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee
, mentre Wall Street scambia in rosso, in attesa di indicazioni più chiare dal fronte macroeconomico e dalle prossime mosse delle banche centrali. I prezzi del petrolio Brent rimangono vicini alla soglia psicologica dei 100 dollari al barile
, con l'aumento che riflette un maggiore premio di rischio geopolitico dovuto all'intensificarsi delle tensioni nello Stretto di Hormuz, con l'Iran che ha segnalato una nuova zona di esclusione nel Golfo e un possibile accordo di trasporto marittimo con l'Oman, mentre i forti acquisti cinesi premono sull'offerta petrolifera presente sul mercato. Il mercato dei titoli di Stato rimane sotto pressione
, mentre l'atteso rialzo dei tassi della BCE dovrebbe consolidare il livello elevato dei rendimenti nel breve termine.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
la stima finale del PIL 2° trimestre è stata migliorativa
, evidenziando una crescita di +0,4% t/t da +0,3% provvisorio grazie a un calo degli investimenti privati meno intenso rispetto alla precedente rilevazione. In Germania
, è aumentato
a luglio il surplus della bilancia commerciale. In Francia
, è salito
il deficit delle partite correnti a luglio.
Tra le notizie societarie
in Europa, ASML
vuole collaborare con i propri clienti per produrre il proprio kit più avanzato destinato allo sviluppo di chip per grandi data center, come quelli progettati da Nvidia; Novartis
ha comunicato che uno studio in fase avanzata sul suo farmaco del-desiran, destinato al trattamento di una forma di atrofia muscolare, non ha raggiunto un parametro chiave. In Italia, Poste Italiane
ha migliorato la propria offerta di acquisizione su TIM; la BCE ha autorizzato UniCredit
ad applicare il Danish Compromise nel calcolo dei coefficienti patrimoniali consolidati del gruppo.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,162. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,06%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +82 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 4,18%. Tra le principali Borse europee
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,31%, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,46%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 54.604 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,4%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,69%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Inwit
, che mostra un ampio vantaggio del 2,88%. Ben impostata Telecom Italia
, che mostra un incremento del 2,76%. Tonica Fincantieri
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,99%. Tenaris
avanza dell'1,43%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics
, che prosegue le contrattazioni a -3,46%. Calo deciso per Stellantis
, che segna un -2,52%. Sotto pressione Ferrari
, con un forte ribasso del 2,04%. Contrazione moderata per Buzzi
, che soffre un calo dell'1,50%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Maire
(+1,69%), OVS
(+1,41%), ERG
(+1,26%) e Rai Way
(+1,24%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Pharmanutra
, che continua la seduta con -3,61%. Soffre Technoprobe
, che evidenzia una perdita del 3,42%. Preda dei venditori Revo Insurance
, con un decremento del 2,86%. Si concentrano le vendite su Carel Industries
, che soffre un calo del 2,86%.