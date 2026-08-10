UE approva acquisto di 8 punti vendita e assistenza Mercedes-Benz da parte di GAHL

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di otto punti vendita e assistenza di Mercedes-Benz , società tedesca, da parte di Global Auto Holdings (GAHL), società britannica. L'operazione riguarda principalmente la distribuzione di autoveicoli e ricambi, nonché la fornitura di alcuni servizi post-vendita nell'area metropolitana di Berlino.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverà problemi di concorrenza, data la limitata posizione di mercato combinata delle società risultante dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

Condividi

```