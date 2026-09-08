Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,86%), positiva la giornata per Inwit

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l' indice del settore telecomunicazioni , che sorpassa l' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni , in lieve salita, con un guadagno di 2 punti.



Intanto il FTSE Italia Telecommunications ha guadagnato il 2,86%, dopo un inizio di giornata a 14.222,2.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, bene Inwit , con un rialzo del 3,12%.



Seduta positiva per Telecom Italia , che avanza bene e porta a casa un +2,89%.



Tra le azioni del Ftse MidCap , allunga timidamente il passo Rai Way , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,90%.



Tra le small-cap di Milano, seduta sostanzialmente invariata per OPS eCom , che termina gli scambi con un moderato 0%.



Nuovo spunto rialzista per Unidata , che guadagna bene e porta a casa un +1,7%.



Piccolo spunto rialzista per Tesselis , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,24%.





Condividi

```