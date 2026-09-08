Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,86%), positiva la giornata per Inwit
(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice del settore telecomunicazioni, che sorpassa l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, in lieve salita, con un guadagno di 2 punti.
Intanto il FTSE Italia Telecommunications ha guadagnato il 2,86%, dopo un inizio di giornata a 14.222,2.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, bene Inwit, con un rialzo del 3,12%.
Seduta positiva per Telecom Italia, che avanza bene e porta a casa un +2,89%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, allunga timidamente il passo Rai Way, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,90%.
Tra le small-cap di Milano, seduta sostanzialmente invariata per OPS eCom, che termina gli scambi con un moderato 0%.
Nuovo spunto rialzista per Unidata, che guadagna bene e porta a casa un +1,7%.
Piccolo spunto rialzista per Tesselis, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,24%.
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