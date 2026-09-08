UK colloca Gilts a 30 anni con rendimento record. Healey: debito troppo alto

L'asta

(Teleborsa) - Il Regno Unito, che ha il secondo costo di finanziamento pubblico più alto tra le principali economie avanzate dopo l'Australia, ha venduto oggi 4,25 miliardi di sterline di obbligazioni a 30 anni con il rendimento più alto da quando sono iniziate le registrazioni comparabili nel 1998.



Il titolo di Stato al 5,375% con scadenza 2056 è stato venduto tramite sindacato con un rendimento del 5,8168%, il più alto mai registrato in un'asta o in un'operazione di sindacato di titoli di Stato britannici da quando è stato istituito il Debt Management Office nel 1998 (il precedente record del 5,79% era del maggio 1998).



Gli investitori hanno presentato ordini per oltre 85 miliardi di sterline e il titolo è stato quotato nella fascia più stretta della guidance iniziale, con un rendimento di 0,75 punti base superiore a quello del gilt al 4,25% con scadenza nel 2055, secondo quanto riferito da Reuters che cita i bookrunner dell'operazione.



La scorsa settimana, i rendimenti dei titoli di Stato a 30 anni sono saliti al livello più alto dall'inizio del 1998, con i timori sull'inflazione alimentati dalla guerra tra Stati Uniti e Iran che portato a vendite sui titoli di Stato a livello globale.



Intanto, il Cancelliere dello Scacchiere John Healey - il corrispondente britannico del ministro delle Finanze - ha detto che il debito pubblico del Regno Unito è ancora troppo elevato e la crescita rimane fragile. "Nessun Cancelliere, prima di un bilancio, commenterà le speculazioni o escluderà misure", ha detto Healey parlando alla Camera dei Comuni, pur riconoscendo che "abbiamo iniziato a vedere l'economia in ripresa" ma che il debito pubblico è "ancora troppo elevato".



"Questo è un Paese in cui i tassi di interesse sono stati tagliati sei volte dalle elezioni, in cui il debito pubblico, ancora troppo elevato, è sceso al minimo degli ultimi sei anni, in cui la crescita, ancora fragile e sotto pressione, è stata la più rapida nella prima metà di quest'anno nel G7", ha affermato, aggiungendo che il governo "adotterà misure laddove possibile" per alleviare il costo della vita e i costi per le imprese.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

Condividi

```