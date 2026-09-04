Aeroporto di Bologna, agosto da record con 1,15 milioni di passeggeri (+3,6%)

(Teleborsa) - L' Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che ad agosto 2026 i passeggeri sono aumentati del 3,6% sullo stesso mese del 2025, raggiungendo per la prima volta quota 1.149.209, superando anche il precedente record registrato a luglio 2026. È il miglior mese di sempre nella storia del primo aeroporto dell’Emilia-Romagna.



Ad aumentare maggiormente sono stati i passeggeri su voli nazionali, 294.293, con un incremento del 7,2% su agosto 2025. In crescita anche i passeggeri su voli internazionali, 854.916, per un aumento del 2,4% sullo stesso mese del 2025. I movimenti aerei di agosto sono stati 7.937, in crescita del 5,2% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 2.814 tonnellate, con un incremento del 5,2% sullo stesso mese del 2025.



Lunedì 10 agosto, con 40.349 passeggeri, è stato il giorno più trafficato del mese, mentre la media giornaliera di agosto è stata di 37 mila passeggeri al giorno, la più alta di sempre per lo scalo bolognese.



Tra le destinazioni "più volate" del mese, viene segnalato il boom di Palermo che, complice l’avvio del collegamento di Wizzair dal 1° agosto e viste le difficoltà di Catania per l’eruzione dell’Etna, segna un aumento del 76%, per un totale di oltre 50 mila passeggeri. Palermo balza così al primo posto, davanti a Tirana e Catania. Nella top ten del mese ci sono quindi: Barcellona, Cagliari, Bucarest, Olbia, Madrid, Istanbul e Brindisi.



Nei primi otto mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 7.770.825, in aumento del 3,5% sul periodo corrispondente del 2025. I movimenti del periodo gennaio-agosto sono stati 54.871, in crescita del 3,2%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 27.911 tonnellate, in calo del 3,8% sul 2025.

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