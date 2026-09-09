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Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

La giornata dell'8 settembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,07%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8597. Rischio di discesa fino a 0,8584 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,861.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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