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Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 177,987. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 180,697. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 177,083.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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