Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.
Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 1,3853 con prima area di resistenza vista a 1,3921. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,383.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)