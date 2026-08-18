Milano 15:03
53.333 -0,47%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:03
10.750 +0,28%
Francoforte 15:03
26.238 -0,38%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,01%.

Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 1,3853 con prima area di resistenza vista a 1,3921. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,383.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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