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Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3922, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3948. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,391.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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