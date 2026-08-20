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Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta debole per il cross USD contro "Loonie", che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 1,3807.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3778 con area di resistenza individuata a quota 1,3865. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3749.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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