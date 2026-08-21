Analisi Tecnica: USD/CAD del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese evidenzia un declino dei corsi verso area 1,375 con prima area di resistenza vista a 1,3858. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,3714.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)