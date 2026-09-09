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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.317,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.317,18 in apertura.
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