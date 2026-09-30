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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,12%)

L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 24.613,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (-0,12%)
Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un -0,12% e archivia gli scambi a 24.613,1 punti.
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