Le Borse europee chiudono poco mosse in attesa delle banche centrali

(Teleborsa) - Chiusura poco mossa per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, in attesa di indicazioni più chiare dal fronte macroeconomico e dalle prossime mosse delle banche centrali. I prezzi del petrolio Brent rimangono vicini alla soglia psicologica dei 100 dollari al barile
, con l'aumento che riflette un maggiore premio di rischio geopolitico dovuto all'intensificarsi delle tensioni nello Stretto di Hormuz, con l'Iran che ha segnalato una nuova zona di esclusione nel Golfo e un possibile accordo di trasporto marittimo con l'Oman, mentre i forti acquisti cinesi premono sull'offerta petrolifera presente sul mercato. Il mercato dei titoli di Stato rimane sotto pressione
, mentre l'atteso rialzo dei tassi della BCE dovrebbe consolidare il livello elevato dei rendimenti nel breve termine.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
la stima finale del PIL 2° trimestre è stata migliorativa
, evidenziando una crescita di +0,4% t/t da +0,3% provvisorio grazie a un calo degli investimenti privati meno intenso rispetto alla precedente rilevazione. In Germania
, è aumentato
a luglio il surplus della bilancia commerciale. In Francia
, è salito
il deficit delle partite correnti a luglio.
Tra le notizie societarie
in Europa, ASML
vuole collaborare con i propri clienti per produrre il proprio kit più avanzato destinato allo sviluppo di chip per grandi data center, come quelli progettati da Nvidia; Novartis
ha comunicato che uno studio in fase avanzata sul suo farmaco del-desiran, destinato al trattamento di una forma di atrofia muscolare, non ha raggiunto un parametro chiave. In Italia, Poste Italiane
ha migliorato la propria offerta di acquisizione su TIM; la BCE ha autorizzato UniCredit
ad applicare il Danish Compromise nel calcolo dei coefficienti patrimoniali consolidati del gruppo.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.399,9 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 92,36 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,17%. Tra i listini europei
resta vicino alla parità Francoforte
(0%), piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 52.177 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 54.798 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,23%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,16%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Inwit
, che mostra un incremento del 3,12%. Tonica Telecom Italia
che evidenzia un bel vantaggio del 2,89%. In luce Prysmian
, con un ampio progresso del 2,39%. Andamento positivo per Fincantieri
, che avanza di un discreto +2,11%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su STMicroelectronics
, che ha terminato le contrattazioni a -3,41%. Stellantis
scende del 2,80%. Calo deciso per Ferrari
, che segna un -2,2%. Tentenna Nexi
, con un modesto ribasso dell'1,40%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Maire
(+1,93%), Moltiply Group
(+1,42%), MARR
(+1,39%) e Banca Generali
(+1,36%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Pharmanutra
, che ha archiviato la seduta a -4,69%. Sotto pressione Technoprobe
, con un forte ribasso del 2,47%. Soffre Garofalo Health Care
, che evidenzia una perdita del 2,13%. Preda dei venditori Carel Industries
, con un decremento dell'1,97%.