"Buy" per Kimco Realty

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Seduta vivace per il fondo d'investimento immobiliare , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,68%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 23,76 USD, con stop loss posto a quota 15,63 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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