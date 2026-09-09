"Buy" per Kimco Realty
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta vivace per il fondo d'investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,68%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 23,76 USD, con stop loss posto a quota 15,63 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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