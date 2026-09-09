Forte interesse per McCormick
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Chiusura negativa per l'azienda che produce spezie e aromi, tra i titoli dell'indice S&P-500, con un ribasso dello 0,35%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 51,9 USD, con stop loss fissato a livello 143,2 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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