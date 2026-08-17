Ferrari, Jefferies conferma Buy e target a 400 euro: aste di Monterey rafforzano il potenziale di crescita

(Teleborsa) - Jefferies conferma la raccomandazione Buy su Ferrari , con un target price di 400 euro, che implica un potenziale rialzo del 12% rispetto ai 356,80 euro indicati nel report. Per gli analisti, i risultati delle aste di Monterey rafforzano la tesi positiva sul gruppo e sulla capacità di sostenere la crescita dei ricavi attraverso pricing e mix di prodotto.



Le aste delle Ferrari classiche hanno infatti evidenziato valori nettamente superiori alle stime. Enzo, LaFerrari, F40 e F50 hanno registrato un premio mediano del 58% rispetto al punto medio delle valutazioni, con prezzi in aumento dell'88% rispetto ai risultati di Monterey del 2025.



Particolarmente significativo il risultato della Daytona SP3, aggiudicata a 17,25 milioni di dollari, mentre la prima asta della Luce, vettura realizzata da Ferrari per la propria fondazione, ha raggiunto i 40 milioni di dollari per il telaio numero 0.



Secondo Jefferies, questi risultati rappresentano una conferma della capacità di Ferrari di accrescere il contributo ai ricavi dei modelli non appartenenti alla gamma ordinaria. A sostenere questa dinamica contribuisce anche il rafforzamento dei prezzi delle Ferrari di gamma sul mercato dell'usato negli Stati Uniti.



Gli analisti vedono quindi nel pricing, nel mix e nei modelli a produzione limitata importanti leve di crescita per il gruppo. Le attese per i due nuovi modelli che Ferrari dovrebbe presentare entro la fine dell'anno rappresentano, secondo Jefferies, un ulteriore elemento di supporto alla tesi positiva sul titolo.

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