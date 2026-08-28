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Londra: positiva la giornata per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Melrose Industries
Seduta positiva per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che avanza bene del 2,48%.
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