Londra: scambi negativi per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che presenta una flessione del 2,13%.



Il trend di Rolls-Royce Holdings mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,42 sterline con tetto rappresentato dall'area 14,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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